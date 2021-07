Papst im EU-Parlament: "Europa verliert seine Seele"

Selten sieht man den Plenarsaal so voll; noch seltener sieht man so viele Abgeordnete so aufmerksam zuhören. Aber es kommt eben auch nur selten so ein Besuch: 26 Jahre lag es zurück, dass mit Johannes Paul II. zuletzt ein Papst im EU-Parlament sprach. "Seitdem ist die EU gewachsen und die Welt komplexer geworden", sagte Papst Franziskus am Dienstag bei seiner Rede vor den Abgeordneten, "und obwohl die EU größer und stärker geworden ist, macht sie den Eindruck, dass sie alt und ausgezehrt ist und kein Akteur mehr in dieser Welt."

Er wolle den Bürger eine "Botschaft der Hoffnung" bringen, sagte Franziskus, ehe er den Mandataren stellvertretend für Europas Politik ins Gewissen redete. Zentraler Punkt der päpstlichen Rede: Die Würde des Menschen.