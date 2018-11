Palästinenser: Israelische Soldaten erschossen Fischer

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte, man prüfe die Angaben. Die Waffenruhe hatten die militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen nach massivem gegenseitigem Beschuss mit israelischen Streitkräften am Dienstagabend einseitig verkündet. Nach israelischen Medienberichten wies die Regierung nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts die Armee an, sich ebenfalls an die Waffenruhe zu halten.