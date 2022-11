Pakistanische Staatsministerin trifft sich mit afghanischen Taliban

Kabul habe gleichzeitig seine Bereitschaft zur Wiederaufnahme großer, länderübergreifender Infrastrukturprojekte wie etwa der Gasfernleitung Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien) ausgedrückt. Rabbani besuchte auch die Frauenhandelskammer in Kabul. Dabei hat die Staatsministerin nach Angaben einer Sprecherin die Wichtigkeit der Rolle von Frauen in der Gesellschaft betont und ein besonderes Interesse an einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Unternehmerinnen beider Länder bekundet. Die Frauenhandelskammer in Kabul hat als eine der wenigen frauenbezogenen Institutionen die restriktive Frauenpolitik der Islamisten seit ihrer Machtübernahme im Vorjahr überdauert.

Die Beziehungen zwischen Pakistan und Afghanistan sind nach mehreren, meist tödlichen Zusammenstößen an der Grenze höchst angespannt. Islamabad beschuldigt zudem Kabul einer mangelnden Bereitschaft oder Unfähigkeit, pakistanische Taliban, die sich in Afghanistan verstecken sollen, zu kontrollieren. Diese ähneln ideologisch den afghanischen Taliban, sind aber eigenständig organisiert und haben eigene Ziele. Erst am Montag haben die pakistanischen Taliban eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt und zu Anschlägen im ganzen Land aufgerufen.