Nicht gut. Die Budgetkrise gibt es schon länger - seit zehn Jahren gab es kein an die Inflation angepasstes Budget, seit 2021 haben wir gar kein verabschiedetes Budget mehr. Ich musste große Anstrengungen leisten, auch durch Fonds, auf die Länder freiwillig einzahlen konnten, um das Funktionieren der Organisation überhaupt aufrechterhalten zu können. Langfristig kann es mit der OSZE so nicht weitergehen, ohne ihre Existenz zu gefährden.

Dass die OSZE handlungsunfähig sei, stimmt einfach nicht. Man muss differenzieren: Auf der politischen Ebene ist es aktuell in der Tat sehr schwierig, wie in vielen multilateralen Organisationen. Aber die OSZE leistet trotzdem konkrete Arbeit: Sie bekämpft über ihre Feldmissionen und Institutionen jeden Tag Gefahren wie Klimawandel, Korruption, Menschenhandel und Gewalt gegen Frauen - denn das alles sind auch Sicherheitsprobleme. Und sie kümmert sich um Medienfreiheit, Menschenrechte und die Rechte von nationalen Minderheiten. Selbst in der Ukraine ist sie dank freiwilliger Beiträge nach wie vor aktiv, obwohl dort alle Missionen vorerst beendet werden mussten.

Beim Ministerrat in Malta diese Woche soll einer Vorentscheidung zufolge der türkische Ex-Außenminister Feridun Sinirlioğlu zum nächsten Generalsekretär berufen werden. Auch auf die ebenfalls vakanten Führungsposten der OSZE-Institutionen für Menschenrechte, Medienfreiheit und Minderheiten will man sich einigen.

Die OSZE ist aus der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervorgegangen, seit 1995 heißt sie OSZE. Sie hat ihren Sitz in der Wiener Hofburg und beschäftigt ungefähr 3.600 Personen. Die 57 teilnehmenden Staaten umfassen neben allen europäischen Ländern auch die USA, Kanada und die zentralasiatischen Staaten sowie die Mongolei.

Wir haben wirklich alles versucht. Als Russland Truppen an die ukrainische Grenze verlegt hat, habe ich das Instrument der offiziellen Frühwarnung eingesetzt - das ist in der Geschichte der OSZE erst zweimal zur Anwendung gekommen. Der damalige polnische OSZE-Vorsitzende ist kurz vor Kriegsbeginn nach Wien gekommen und wir haben Russland einen neuen Sicherheitsdialog angeboten. Wir haben versucht, eine Möglichkeit zu schaffen, die Differenzen am Verhandlungstisch auszuräumen. Aber der russische Präsident hatte sich wohl damals schon dafür entschieden, eine militärische Lösung zu suchen. Wir haben sehr gute Instrumente, aber wenn der politische Wille fehlt, kann man wenig machen.

Wenn es irgendwann so weit ist und der Krieg in der Ukraine endet, gibt es außerdem wenige Organisationen, die die Erfahrung und das Wissen der OSZE haben, wenn es etwa um die Überwachung eines Waffenstillstands geht.

Wie geht man denn mit Russland um, war in den vergangenen Jahren überhaupt irgendeine Art der Zusammenarbeit möglich?

Ich habe von Anfang an gesagt, es ist richtig, dass Russland in der OSZE bleibt. Das bedeutet nicht, dass es nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Die Botschafter machen das jeden Donnerstag im Rat und das ist dann auch wahrlich kein Austausch von Freundlichkeiten. Wirklich problematisch ist auch, dass noch immer drei ukrainische OSZE-Mitarbeiter in russischer Gefangenschaft sind.

Sie gelten für den nächsten Präsidentenposten der UNO-Vollversammlung in New York als gesetzt, es gibt keine Gegenkandidaten. Sollten Sie gewählt werden, wären Sie eine der ersten Frauen in dieser Funktion. Vor Ihnen hatte noch keine Frau ein Ministerbüro im Auswärtigen Amt, den Europäischen Auswärtigen Dienst und auch nicht die OSZE geleitet. Warum hat das alles überhaupt so lange gedauert?

Ja, ich wäre die erst fünfte weibliche Präsidentin in 80 Jahren - unfassbar! Als ich als Diplomatin in Deutschland angefangen habe, waren wir nur ein paar wenige Frauen. Da hat sich in den letzten dreißig Jahren sehr viel getan. Es gibt auch ein aktives Netzwerk der Außenministerinnen, zum Beispiel. Männer sollen damit nicht ausgeschlossen werden. Es geht vielmehr darum, dafür zu sorgen, dass alle an einem Tisch sitzen, die eben an einem Tisch sitzen müssen.