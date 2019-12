Ostukraine-Krieg: Putin und Selenskyj erstmals am Verhandlungstisch

Doch für Putin ist der Medien-Profi Selenskyj längst zur Herausforderung geworden. Diente Selenskyjs Vorgänger Petro Poroschenko mit seiner anti-russischen Rhetorik noch als ideale Hassfigur in dem Konflikt, so ist der Ex-Komiker ein Sympathieträger, dessen Art auch bei vielen Russen ankommt.

Putin ist keineswegs als starker Mann nach Paris gekommen. Russland steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, die Menschen klagen über extrem hohe Preise. Die Akzeptanz in Russland für die Kriege in Syrien und in der Ukraine ist gering. Zudem drücken die Sanktionen der USA und der EU im Zuge des Ukraine-Konflikts auf die Entwicklung in Russland. Umfragen attestieren dem Kreml eine breite Unzufriedenheit mit Putins Politik. Russland braucht Fortschritte im Konflikt, damit die Sanktionen irgendwann fallen.

Zwar hätte Selenskyj den Gipfel gern noch um US-Präsident Donald Trump und den britischen Premier Boris Johnson erweitert. Immerhin haben die Amerikaner und die Briten das ukrainische Militär im Krieg gegen die prorussischen Separatisten massiv unterstützt. Aber Trump mit seinem Impeachment-Verfahren und London mit dem Brexit und der Wahl am Donnerstag haben andere Sorgen. Zudem wollten sich Merkel und Macron und schon gar nicht Putin noch von außen reinfunken lassen. Sie wollen den Konflikt selbst lösen.