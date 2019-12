Ukraine: Frieden, aber nicht um jeden Preis

Doch wozu Russland in der Lage ist, wird er nie vergessen, sagt der 34-jährige Oleksiy Yukov. Er hat das Chaos in Slowjansk selbst erlebt. „Ich habe auch gesehen, wie viele junge Menschen von der russischen Propaganda beeinflusst wurden. Sie haben ihnen ein besseres Gehalt und ein besseres Leben versprochen.“ Yukov trägt eine Uniform mit dem Abzeichen der „Schwarzen Tulpe“. Die humanitäre Organisation kümmert sich um die Bergung von Leichen – sowohl auf der ukrainischen Seite, als auch in den besetzten Gebieten.

Beinahe 100 Zivilisten kamen in Slowjansk ums Leben. Etwa 20 Leichen konnten bis heute nicht identifiziert werden, erzählt Yukov. Natürlich wolle er Frieden, so wie die meisten hier. „Die Schreie der Mütter der Toten klingen auf beiden Seiten der Frontlinie gleich“, sagt er. Aber den Truppenrückzug empfindet auch er als Kapitulation. „Wir wollen unsere Freiheit und leider ist der Kampf dafür blutig.“

Daniela Prugger, Kiew