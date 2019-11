Ein Handschlag ist fix eingeplant. Ein Gespräch unter vier Augen allerdings – da will man sich im Kreml noch nicht festlegen. Zu heikel sind die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew weiterhin. Anfang Dezember also werden Wladimir Putin und der neue ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj in Paris aufeinander treffen.