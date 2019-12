Ukraine-Gipfel in Paris: Wenig Hoffnung auf Durchbruch

Ein anderer ist der im Minsker Abkommen vorgesehene Autonomiestatus für die abtrünnigen Gebiete. Vorgesehen sind eigene Gerichte sowie eine Legitimierung der pro-russischen Milizen. Ukrainische Sicherheitskräfte sollen demnach praktisch keinen Zugang haben – was vor allem für die Abhaltung von Wahlen in dem Gebiet relevant ist. Auch da kann Selenskyj kaum nachgeben.

Und nicht zuletzt ist es Russland selbst, das nach offizieller Darstellung ja mit den sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine nichts zu tun hat, aber durch verschiedene Maßnahmen Öl ins Feuer gießt. Etwa durch die Vergabe von Pässen an die Bevölkerung der Gebiete.

Druck auf ukrainische Führung

Selenskyj jedenfalls steht von vielerlei Seiten unter Druck. In Kiew haben Aktivisten ein Zeltlager vor seinem Büro errichtet, weil sie die Kapitulation gegenüber Russland befürchten; Moskau ködert Selenskyj mit Teilerfolgen, und in Westeuropa nimmt das Interesse an der Ukraine rapide ab: Obwohl Russland bisher keinerlei nennenswerten Zugeständnisse gemacht hat, wird Nord Stream 2 gebaut und in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ist Moskau wieder vertreten.

Weitere Themen in Paris ist daher auch der Gastransit nach Europa. Die Ukraine will ein neuerliches Abkommen über 10 Jahre. Es galt als ausgeschlossen, dass Selenskyj das durchbringen wird können.