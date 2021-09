Ostdeutschland hat keine Angst vor dem linken Gespenst

In Mecklenburg-Vorpommern, dem am dünnsten besiedelten Bundesland in Deutschland, wird am Sonntag gleich zweimal zur Urne geschritten: Neben dem Bundestag wird auch der Landtag gewählt. Dort oben, im Norden Deutschlands an der Grenze zu Polen, könnte der SPD ein Traumwert gelingen, von dem der Bund nur träumen kann: 40 Prozent könnte die SPD aktuellen Erhebungen zufolge erzielen.

Für den Erfolg verantwortlich ist Manuela Schwesig. An ihr kommt man in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorbei, selbstbewusst lächelt sie von den Wahlplakaten am Straßenrand. Daneben steht der etwas holprige Reim „Die Frau für MV“.