Daran war der IS nicht unbeteiligt. Während El Kaida als Organisation islamistischer Eliten gegründet worden war, versteht sich der IS als „Graswurzelbewegung“, als Möglichkeit, gegen „die Ungläubigen da oben“ zu kämpfen. Egal ob schiitische, christliche oder laizistische Regierungen – alles ist der Feind. Sogar El Kaida selbst. Bin Ladens Nachfolger als Chef der Organisation, Ayman al-Zawahiri, war machtlos, als sich der IS vom Irak nach Syrien ausbreitete und sich von El Kaida lossagte.

Dafür gab es viele Gründe, unter anderem weil Zawahiri von Beruf Arzt und kein Islamgelehrter ist. Für den IS als Anführer inakzeptabel. Tatsächlich sieht sich die Terrororganisation – zumindest in ihrer Werbung – als den echten Nachfolger bin Ladens an. In puncto „Öffentlichkeitsarbeit“ ist sie es definitiv.