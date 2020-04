Orthodoxe Ostern: "Bleibt zu Hause oder es gibt Begräbnisse"

Der Höhepunkt der Infektionsrate wird in Rumänien nach dem orthodoxen Osterfest am kommenden Wochenende erwartet, weil es bei dem Fest trotz der Ausgehverbote zu größeren Familientreffen kommen könnte. Zudem befürchten die Behörden zu Ostern die Einreise vieler Rumänen aus den Corona-Hochrisiko-Ländern Italien und Spanien - obwohl all diesen Einreisenden in der Heimat eine 14-tägige Quarantäne droht. In dem Land mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen wurden bisher 67.204 Corona-Tests durchgeführt, von denen zehn Prozent positiv ausfielen.

Angesichts des desolaten Gesundheitssystems im Land musste bereits ein drittes Krankenhaus unter Führung der Armee gestellt worden. Das Kreiskrankenhaus im südostrumänischen Focsani wird nun von Militärärzten geleitet, nachdem sich dort 25 Ärzte und Pfleger sowie der Klinikmanager mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatten.