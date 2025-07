Unter deutlichen Spannungen sprachen die ranghöchsten Vertreter der Europäischen Union am Donnerstag mit der Staatsführung Chinas . Die Liste der Probleme ist im 50. Jahr bestehender diplomatischer Beziehungen der beiden Seiten lang.

Am Donnerstagabend war dazu der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer (Grüne) in der ZiB2 im ORF geladen. Er zeichnete dort ein düsteres Bild von Europa.

Im Nacken sitzen beiden Seiten die drohenden Zölle von US-Präsident Donald Trump . Während für die EU am 1. August die Frist abläuft, hat China die Aussicht auf eine Verlängerung der laufenden Zollpause.

Die globale Situation habe sich "völlig verändert", so Fischer: "Statt Freihandel werden wieder Wirtschaftsblöcke dominieren und die großen Mächte sind in Rivalität zueinander aufgestellt. Die Frage ist, ob die Europäer dabei ihre Interessen vertreten können, wenn sie keine Macht sind. Das heißt, wir müssen verteidigungsfähig werden, wir müssen aber auch wettbewerbsfähig werden."

Das alles könne man aber nicht alleine. Umso absurder wäre der Gedanke, dass es die EU nicht mehr geben würde. Auch in seinem neuesten Buch, das im März erschien, zeigte sich der 77-Jährige wenig hoffnungsvoll. "Wenn die Ukraine ihre Nuklearwaffen nicht an Russland abgetreten hätte, hätte es diesen Krieg nicht gegeben", so Fischer weiter: "Das heißt, wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit im Auge haben und wiederherstellen."