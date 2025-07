„Wir arbeiten daran“

China hat die Exporte von Seltenen Erden und anderen Mineralien, auf die es quasi ein Monopol hat, drastisch reduziert und so auch die Industrie in der EU unter Druck gesetzt. Chinas Märkte sind für europäische Unternehmen nach wie vor heikles Terrain, mit Spielregeln, die weder fair noch transparent sind. China dagegen drängt mit seiner wachsenden Überproduktion in den europäischen Markt – und will sich den soweit wie möglich offen halten. Zu all diesen Fragen hatten die EU-Spitzen nach den Gesprächen kaum mehr als optimistisch klingende Leerformeln parat: Man „arbeite an konkreten Lösungen“, „habe begonnen, sich die Sache näher anzuschauen“ und habe „guten Willen gezeigt“.

Schnelle Lösungen, wie sie die europäische Wirtschaft bei den Seltenen Erden brauchen würde, sind mit Peking nicht in Sicht.