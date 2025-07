Trump zu Handelsabkommen: "Die EU war brutal"

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic reiste am selben Tag zu Zollgesprächen nach Washington . Sefcovic wird US-Handelsminister Howard Lutnick und den Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen. Am Dienstag war bereits eine Gruppe EU-Beamter zu Gesprächen nach Washington gereist.

US-Präsident Donald Trump hält ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union für möglich . "Die Europäische Union war brutal, und jetzt ist sie sehr nett", sagt Trump in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview. Sie wolle ein Abkommen schließen.

Aus Sicht der EU-Kommission ist eine Einigung im Zollstreit trotz Trumps jüngster Drohungen "in greifbarer Nähe". Der US-Präsident hatte am Samstag Zölle in Höhe von 30 Prozent für Waren aus der EU angekündigt, die ab dem 1. August fällig werden sollen. Mindestens bis zu diesem Datum will die EU weiter verhandeln und auf Gegenzölle verzichten.

Mögliche EU-Gegenmaßnahmen stehen bereit

Eine erste Liste solcher Gegenzölle steht bereits, ist derzeit aber ausgesetzt. Sie umfasst US-Produkte im Wert von rund 21 Mrd. Euro, darunter Jeans, Motorräder und einige Stahl- und Aluminiumprodukte. Außerdem ist eine zweite Liste in Arbeit, die US-Produkte im Wert von insgesamt rund 72 Mrd. Euro umfassen soll.