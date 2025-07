Nach Trumps Ankündigung: EU lässt sich mit Gegenzöllen Zeit

US-Präsident Donald Trump verhängt ab 1. August 30 Prozent Zölle auf Importe aus der EU. Das kündigte der Republikaner am Samstag auf seiner Plattform Truth Social an. Die EU kündigte im Gegenzug an, entsprechend zu reagieren. Eigentlich hätte am Montag ein Paket mit Gegenzöllen im Umfang von 21 Milliarden Euro gegen die USA in Kraft treten sollen.

Doch nun spielt die EU auf Zeit. Gegenmaßnahmen seitens der EU werden erst Anfang August gesetzt. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag an. Damit will man abwarten, ob eine Einigung mit den USA trotz der von Trump angedrohten Zollerhöhung noch möglich ist. Es gebe immer noch die Hoffnung auf eine Einigung, sagte von der Leyen zur Begründung.