Sieben Milliarden Dollar – so hoch war im Vorjahr der Handelsüberschuss, den die USA gegenüber Brasilien erzielt haben. Donald Trump aber scheint davon nichts zu wissen: In einem Brief an Brasiliens Staatsführung empörte sich der US-Präsident – fälschlicherweise – über Amerikas Handelsdefizit gegenüber der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas. Und schickte gleich eine furchteinflößende Ankündigung mit:

Ab 1. August werden die USA einen 50-prozentigen Zoll auf alle brasilianischen Importe erheben.