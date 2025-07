Peinlicher Fehler: Trump nennt Staatschefin "Mister President"

Donald Trump versandte zu Beginn der Woche eine Reihe von Briefen mit den neuen Zollbestimmungen an mehrere Länder, darunter Japan, Südkorea und Bosnien-Herzegowina. Damit will der Präsident die jeweiligen Staatschefs davon überzeugen, seine Handelsabkommen zu akzeptieren. Sollte dies bis zum 1. August nicht geschehen, werden die Zölle für die genannten Länder wieder in Kraft gesetzt.

Da dürfte wohl selbst der Präsident durcheinandergekommen sein, denn in den veröffentlichten Briefen passierte dem sonst so medienwirksamen Trump ein Fauxpas: Bei der bosnischen Staatschefin irrte sich Trump im Geschlecht, wie Daily Beast berichtet.

Im Zollbrief an die bosnische Staatschefin Željka Cvijanović schrieb Trump "Dear Mister President" statt "Sehr geehrte Frau Präsidentin". Daily Beast teilte einen Screenshot des Briefes, das Posting von Donald Trump verschwand allerdings bald darauf. Der Fehler ist wohl aufgefallen, denn in einer neueren Fassung wird Cvijanović als Frau bezeichnet.

30 Prozent auf Exporte

Für Bosnien-Herzegowina dürfte der Fehler nicht gravierend sein, vielmehr wird der Inhalt das kleine Balkan-Land treffen. Denn in dem Brief wird ausdrücklich erklärt, dass auf alle Produkte, die aus Bosnien in die USA exportiert werden, Zölle in Höhe von 30 Prozent anfallen werden. Die USA streben einen "ausgeglichenen und fairen Handel" mit Bosnien an, heißt es weiter im Brief.

Željka Cvijanović hat bisher nicht auf Trumps Zollbrief reagiert. Erst vor wenigen Tagen richtete sie anlässlich des Unabhängigkeitstages der USA Grußworte an den US-Präsidenten und wünschte ihm "Erfolg und Wohlstand".