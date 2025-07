Für die EU-Staaten, vor allem jene, die viel in die USA exportieren, wie Deutschland, aber auch Österreich , ist aber schon die aktuelle Lage eine schwere Belastung . Dazu kommen die regelmäßig von Trump geäußerten Drohungen, weitere, zum Teil astronomisch hohe Zölle für mehrere Branchen einzuführen. Für die Pharmabranche etwa, mit ihren umfangreichen Exporten in die USA, sei das regelrecht existenzbedrohend, war aus EU-Verhandlerkreisen zu erfahren.

Verhandler oft uneinig

Dort jedenfalls berichtet man derzeit von ausgesprochen mühsamen und nur sehr langsam vorankommenden Gesprächen. Das liege einerseits daran, dass viele der US-Gesprächspartner in die Detailfragen gar nicht eingearbeitet und sich anderseits oft auch uneinig seien. Die zentralen Entscheidungsträger im Zollstreit neben dem US-Präsidenten selbst sind dessen persönlicher Berater Peter Navarro, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent. Während die beiden Minister versuchten, einer Einigung näher zu kommen, stehe der Zoll-Fanatiker Peter Navarro oft im Weg - und damit auch Trump selbst, zu dem Navarro den kürzesten Draht hat.

Bei den EU-Verhandlern schwankt man deshalb ständig zwischen Hoffnung auf eine echte Einigung und der Sorge, tatsächlich in einen echten Handelskrieg, zu schlittern. Um den zu verhindern könnte die EU sogar auf anderen Gebieten nachgeben, etwa bei den Digitalgesetzen. Die treffen vor allem die US-Giganten wie Google und daher will Trump sie unbedingt loswerden. Offiziell will von so einem faulen Kompromiss in der EU niemand etwas wissen, inoffiziell aber wackelt auch in Brüssel die Einigkeit im Handelsstreit.