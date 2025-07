Was die Österreicher von den USA und Trump halten

80 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Eine Zeitenwende, mit der auch das Verhältnis zwischen Österreich und den USA in eine völlig neue Phase eintrat: Mit ihren Wiederaufbau-Hilfen im Rahmen des Marshallplans, aber auch mit ihrer Kultur und Lebensart, die die Besatzungssoldaten in das Land brachten, sollten die Vereinigten Staaten die ersten Jahrzehnte der Zweiten Republik tiefgreifend prägen.