Der Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft besteht seit 1946 (derzeit rund 200 Einzelmitglieder und 50 Unternehmensmitglieder) und begreift sich als "Meeting Point all jener, die Interesse an den speziellen Besonderheiten des amerikanischen Lebens haben". Rainer Newald, ÖAG-Generalsekretär seit 2019, über das Spannende an Trump, das Gute für Europa und die USA-Skepsis.

KURIER: Die (ÖAG) versteht sich als Plattform für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und den USA. Wie ist es um die Beziehungen derzeit bestellt?

Rainer Newald: Auf der persönlichen Ebene sind die Beziehungen ungebrochen gut. In jeder Freundschaft gibt es mehr oder weniger herausfordernde Zeiten.

Wir befinden uns mit Donald Trump in Ersteren?

Das will ich nicht werten. Ich komme aus der Kommunikation und weiß: Es gibt nichts Schlimmeres, als egal zu sein – ob als Politiker, der um Stimmen wirbt, oder als Konzern, der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen will. Was wir jedenfalls in der ÖAG bemerken, ist ein erheblicher Zulauf und ein enormes Interesse an allem, was sich in den Vereinigten Staaten tut.