Drei Österreicher in den USA: "Die Wissenschaft wird demontiert"

Gerald Gartlehner ist Gesundheitswissenschafter und klinischer Epidemiologe. Er leitet das Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) und ist stellvertretender Direktor des Research Triangle Institute International – University of North Carolina Evidence-based Practice Center, USA.

Eva Schernhammer ist Epidemiologin und Forscherin an der MedUni Wien sowie an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, in Boston, Massachusetts, in den USA. Sie leitet Forschungsprojekte in Österreich und in den USA, wo sie sich regelmäßig aufhält.

Florian Krammer ist Experte für die Entwicklung von Impfstoffen. Im März 2024 übernahm er die Professur für Infektionsmedizin an der MedUni Wien. Davor arbeitete er an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Er arbeitet nach wie vor für beide Universitäten – in Wien und in den USA.