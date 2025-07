Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten ist in Washington ein allgegenwärtiges Thema. Seit der Finanzkrise 2008 hat die wirtschaftsliberale Peter G. Peterson Stiftung an mehreren öffentlichen Plätzen in der Hauptstadt Bildschirme angebracht, die das aktuelle Ausmaß anprangern: „36 Billionen Dollar – und die Schulden steigen weiter“.

So präsent wie in diesen Tagen war das Thema wohl noch nie, schließlich steht Donald Trump kurz davor, mit seiner „One Big Beautiful Bill“ (OBBB), also einem umfassenden neuen Budgetgesetz, den US-Schuldenberg in kürzester Zeit massiv anwachsen zu lassen.