Musk droht Trump mit eigener Partei: Wie realistisch ist das?

Eigentlich wollte Donald Trump am 4. Juli nur feiern. Am Unabhängigkeitstag, dem wichtigsten Feiertag der Amerikaner, sollte die „Big Beautiful Bill“, wie er sie nennt, endlich beschlossen sein – Steuersenkungen und höhere Ausgaben für Verteidigung und Grenzschutz schweben dem US-Präsidenten vor; dafür will er Staatsschulden um massive 3,3 Billionen Dollar erhöhen.

Die Freude daran nehmen Trump aber nicht nur Teile der eigenen Partei, die im Senat gegen das Haushaltsgesetz stimmen wollen. Gegenwind kommt auch von einem Mann, den der Präsident einst als „eines der größten Genies der Welt“ bezeichnet hat: Elon Musk, vor kurzem noch Trumps „First Buddy“, drohte zunächst allen Abgeordneten, die für die „BBB“ stimmen wollen, ihnen den Sieg mit den Zwischenwahlen 2026 vermiesen zu wollen („und wenn es das Letzte ist, was ich tue“). Später drohte er Trump selbst, eine eigene Partei zu gründen, wenn das Gesetz tatsächlich verabschiedet werde: die America Party, eine „Alternative zur demokratisch-republikanischen Einheitspartei.“