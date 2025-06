Trump vs. Musk: Worum geht es im Streit um das Steuerpaket?

US-Präsident Donald Trump spricht von einem „großen, schönen Gesetz“, sein ehemaliger Intimus Elon Musk von einer „widerlichen Abscheulichkeit“. Der Streit um den neuen US-Budgetplan spitzt sich zu. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Worum geht es?

US-Präsident Donald Trump hat dem Kongress einen billionenschweren Haushaltsplan vorgelegt. Mit dem riesigen Paket will er die in seiner ersten Amtszeit eingeführten Steuersenkungen verlängern, von denen vor allem Gut- und Bestverdienende profitieren. Vorgesehen sind auch vorübergehende Steuernachlässe, etwa für Trinkgelder, Überstunden und Autokredite, sowie höhere Ausgaben für Militär und Grenzschutz.

Bei Sozialleistungen setzt Trump den Sparstift an. So sollen die Sozialprogramme Medicare und Medicaid für Alte und Kranke sowie das Lebensmittelmarkenprogramm SNAP massiv beschnitten werden. Mehr als zehn Millionen Amerikaner würden ihren Versicherungsstatus verlieren. Auch die von Vorgänger Joe Biden eingeführten Klimaschutzsubventionen will Trump kippen.