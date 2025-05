Musk kritisiert Trump: "Schönes Gesetz" nervt den Multimilliardär

Mit offener Kritik an Donald Trump in zentralen Fragen hatte sich Elon Musk bisher zurückgehalten. Der reichste Mann der Welt, der über 250 Millionen Dollar in Trumps Wahlkampf gesteckt hat und bisher als sein wichtigster Berater fungierte, bemühte sich selbst bei Entscheidungen, die ihm ganz eindeutig nicht schmecken (etwa die Strafzoll-Politik des Weißen Hauses), darum, den US-Präsidenten ja nicht zu verprellen.

Das ist vorbei.