Nahm Trump im Februar und März wöchentlich rund viermal lobend den Namen Musk in den Mund, so haben es US-Medien nachgezählt, erwähnte POTUS seinen vorübergehend heimlichen Vize-Präsidenten seit April überhaupt nicht mehr.

Bürgerversammlungen von republikanischen Abgeordneten, die in ihre Wahlkreise reisen, enden regelmäßig in Schrei-Orgien. Konservative Wählerinnen und Wähler, die von der Rauswurf-Methode der Musk-Kolonne betroffen sind, brüllten ihren Unmut über die Arroganz des Mega-Milliardärs heraus, der im Wochentakt vermeldete, wo wieder Staatsdiener auf sein Geheiß in die Wüste geschickt wurden. Trump pflegte darauf gern so zu antworten: „Ich liebe Elon Musk! Die Medien wollen uns auseinanderbringen, aber das funktioniert nicht. Er ist großartig.“

Von diesem Treueschwur ist nicht mehr viel zu hören.

Weniger Spenden für die Politik

Auf einem Wirtschaftsforum in Katar erklärte Musk gerade, wo künftig seine Prioritäten liegen: Er will mindestens noch fünf Jahre bei Tesla am Steuer sitzen. Und er will, was mit Blick auf die Kongress-Zwischenwahlen im Herbst nächsten Jahres wichtig ist, nicht mehr seine beispiellos gefüllten Schatulle für die Politik öffnen. „Was Parteispenden angeht, werde ich in der Zukunft viel weniger machen”, sagte Musk in einem Video-Interview, „ich denke, ich habe genug gegeben.”