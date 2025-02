Vom Traumjob zum Albtraum: Massenentlassungen bei US-Behörden haben begonnen

Weiterbeschäftigung "nicht im öffentlichen Interesse"

Trump hat erklärt, die Bundesregierung sei zu aufgebläht und es gehe zu viel Geld durch Verschwendung und Betrug verloren. Insgesamt gibt es in rund 2,3 Millionen zivile Angestellte bei den US-Bundesbehörden.

In den vergangenen 48 Stunden wurden E-Mails mit Kündigungen an zahlreiche Mitarbeiter verschickt, vor allem an kürzlich eingestellte, die noch in der Probezeit sind. Man stelle fest, "dass Sie für eine weitere Beschäftigung nicht geeignet sind, da Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen und Ihre Leistung nicht ausreicht, um eine weitere Beschäftigung bei der Agentur zu rechtfertigen", heißt es in Briefen, die an verschiedene 45 Angestellte geschickt wurden, und die Reuters zum Teil einsehen konnte. In Briefen, die an mindestens 160 jüngst eingestellte Mitarbeiter des Bildungsministeriums geschickt wurden, heißt es, eine Weiterbeschäftigung sei "nicht im öffentlichen Interesse". Nach Regierungsangaben wurden vor weniger als zwei Jahren etwa 280.000 zivile Regierungsangestellte eingestellt, von denen die meisten noch in der Probezeit sind.