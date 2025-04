Wer für Donald Trump ins Gefängnis geht, hat beim amerikanischen Präsidenten mehr als einen gut. So erklärt sich, dass Peter Navarro immer noch an der Seite des Mannes wirken darf, der gerade im Alleingang der Weltwirtschaft ein Schleudertrauma beschert.

Der 75-jährige, der an der Elite-Universität Harvard seinen Doktor in Ökonomie gemacht hat und später an der UC Irvine in Kalifornien lehrte, ist sozusagen der intellektuelle Taktgeber dessen, was Amerika nach Ansicht des milliardenschweren Investors und Trump-Anhängers Bill Ackman wirtschaftspolitisch in einen ökonomischen „Atomkrieg” führen wird.