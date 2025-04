Handelskrieg entschärfen - mit allen Mitteln: Was die EU Trump jetzt auf den Tisch legt

Man will also den Handelskrieg, den Donald Trump vor wenigen Tagen mit seinen Zöllen, auch gegen die EU, eingeleitet hat, mit allen Mitteln vermeiden. Delegationen, etwa des EU-Parlaments, sind in diesen Tagen unterwegs nach Washington, um das Gespräch mit den US-Entscheidungsträgern zu suchen. Von der Leyen geht jetzt sogar so weit, den USA die Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter und Autos anzubieten. „Beiderseitige Nullzölle“ nennt die Kommissionschefin das Angebot, das auf jeden Fall auf dem Tisch bleibe. Europa, so betont sie, sei „immer für ein gutes Geschäft zu haben“.

Zugleich aber demonstriert man Geschlossen- und Entschlossenheit. Sollte Washington nicht einlenken, werde man stufenweise Gegenmaßnahmen einleiten, das ganze Paket habe man bereits fertig „in der Tasche“.