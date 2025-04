Tausende protestieren gegen Trump – Was steckt dahinter?

Tausende Menschen protestierten in über 1.000 US-Städten unter dem Motto „Hands off!“ gegen Trumps radikalen Kurs, seine Zollpolitik und den Einfluss von Elon Musk. Auch in Berlin, Paris, London und Wien gab es Demos. In Wien kritisierte „Democrats Abroad“ Milliardäre, die Demokratie ausnutzen.