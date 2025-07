Vor Handelskrieg mit USA: EU ringt um Deal in letzter Minute

„Grundsätzliche Einigung“, für Beobachter aus der Distanz hört sich das eigentlich ganz vernünftig an. In der EU-Zentrale in Brüssel, aber auch in wichtigen Hauptstädten wie Berlin kursiert es allerdings als Schreckensszenario. Denn diese grundsätzliche Einigung ist quasi der letzte Rettungsanker, um einem offenen Handelskrieg mit den USA zu entgehen, den man in Europa unbedingt vermeiden will.

Am 9. Juli, also in wenigen Tagen, läuft das Ultimatum ab, das US-Präsident Donald Trump für eine Einigung auf ein Handelsabkommen mit der EU gestellt hat. Scheitert man daran, will Trump zu der harten Zollpolitik zurückkehren, die er Europa - wie auch dem Großteil der restlichen Welt – angedroht hat. Zuletzt hatte der Präsident wieder von Zöllen in der Höhe von 50 Prozent auf alle Waren aus Europa gesprochen. Zumindest auf Stahl und Aluminium dürften sie so hoch ausfallen, bei Autos aus der EU rechnet man mit 25 Prozent. Beides auf Dauer vor allem für Exportnationen wie Deutschland kaum zu verkraften, wie Vertreter der Industrie deutlich machen. Die „Grundsätzliche Einigung“ wiederum würde nichts anderes bedeuten, als dass man die Handelsbeziehungen weiter im aktuellen Schwebezustand belässt und weiter verhandelt.