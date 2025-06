Harte Gesetze für US-Tech-Riesen: Macht die EU einen Rückzieher?

Auch der Druck gegenüber anderen EU-Digitalgesetzen - etwa das im Vorjahr beschlossene Gesetz über Künstliche Intelligen z (AI Act), mit dem die EU den Einsatz der Technologie sicherer und transparenter gestalten will - könnte erhöht werden.

Hintergrund ist offenbar der Versuch von Brüssel, US-Präsident Donald Trump im von ihm angezettelten Zollstreit zu besänftigen. Der Republikaner hatte sich in der Vergangenheit über die gegen die Online-Riesen Apple und Meta verhängten Strafen erbost gezeigt und das Vorgehen als „internationale Erpressung“ bezeichnet. Der Vorsitzende der US-Bundeshandelskommission, Andrew Ferguson , kritisierte jüngst den DMA als eine Form der Besteuerung von US-Unternehmen.

Im Zollstreit mit Washington drängt die Zeit. Trump hat hohe Importzölle für 90 Tage ausgesetzt - diese Frist läuft am 9. Juli ab. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigte sich zuletzt verhalten optimistisch für ein knappes Rahmenabkommen mit den USA. Kanzler Friedrich Merz drängte auf eine schnelle Entscheidung für vier, fünf große Industrien und nannte dabei die deutschen Schlüsselbranchen Auto- und Maschinenbau, Chemie und Pharma.

Der Digital Markets Act ist seit März 2024 in Kraft und soll für mehr Wettbewerb bei digitalen Diensten sorgen. Der DMA gilt für alle den Markt dominierenden Firmen, sogenannte „Gatekeeper“, darunter die US-Tech-Riesen Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta. Mit der Verordnung sollen auch die Rechte von Nutzern gestärkt werden, indem sie etwa von niedrigeren Preisen und besserem Datenschutz profitieren. Erst im April waren gegen zwei US-Digitalriesen massive Strafen verhängt worden. 500 Millionen für Apple, 200 Millionen für den Facebook-Konzern Meta.

Offener Brief

Die europäische Digitalbranche ist über die im Raum stehenden Änderungen alarmiert. Der DMA dürfe nicht zum „geopolitischen Manöver werden“, heißt es in einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Lassen Sie nicht zu, dass die Durchsetzung des DMA geschwächt oder verzögert wird.“

Auch innerhalb des EU-Parlaments gibt es Widerstand. „Wenn Ursula von der Leyen tatsächlich die Wettbewerbsregeln im DMA für amerikanische Tech-Giganten lockert, erklärt sie der europäischen Digitalindustrie den Krieg“, sagt die grüne Europaabgeordnete Alexandra Geese zum Handelsblatt.

Die französische Abgeordnete Stéphanie Yon-Courtin (Renew Europe) sprach gegenüber Politico von einer "inakzeptablen Kapitulation“. Sie sprach von einem "gefährlichen Präzedenzfall", wenn die EU zuließe, dass Länder sie zu Änderungen an bereits verabschiedeten Gesetzen drängen.