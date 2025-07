Mehr EU-Staaten scheinen bereit für Zollstreit mit den USA

Es ist wieder die Zeit der Hektik ausgebrochen. Am Samstag hatte US-Präsident Donald Trump bekanntlich in einem Brief an die EU-Kommission neue, 30-prozentige Strafzölle auf alle EU-Importe ab 1. August angedroht – und damit wochenlange Verhandlungsarbeit zunichtegemacht. Am Montag trafen deshalb die Handelsminister aller 27 EU-Staaten in Brüssel zusammen, um die weiteren Schritte zu beraten.

Mit dabei: EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič. Der Slowake verhandelte seit April stellvertretend für alle Mitgliedsstaaten mit US-Handelsminister Howard Lutnick. „Unser Gefühl war, dass wir einer Einigung sehr nahe waren“, erklärte Šefčovič am Montag betrübt.