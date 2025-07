Schöne Worte, unschöne Tatsachen: Warum ein Gipfel Europas Konflikt mit China nicht löst

300 Milliarden Euro : Diese einigermaßen astronomische Zahl steht im Raum, auch beim Gipfeltreffen in Peking am Donnerstag. Es ist der Überschuss, den China jedes Jahr beim Handel mit den EU-Staaten erzielt, Tendenz steigend.

Monopol als Machtbasis Für die EU und ihre Unternehmen dagegen steht viel mehr auf dem Spiel, darunter auch Fragen, die dringend geklärt werden müssen, wie Markus Beyrer, Chef des europäischen Unternehmerverbands „Business Europe“, erläutert: „Es ist wichtig, dass China seine Export-Lizenzen für Seltene Erden und kritische Rohstoffe schneller abwickelt.“ In Peking sieht man das naturgemäß anders: Mit mehr als 90 Prozent Anteil am Weltmarkt hat man die Hand auf einigen der wichtigsten Rohstoffe für die High-Tech-Industrie. Noch deutlicher formulieren es EU-Vertreter: Digitalisierung, der Kampf gegen den Klimawandel – all das ginge nicht mehr ohne China.

Dort weiß man diese Machtposition zu nützen, Export-Lizenzen wurden zuletzt sparsam erteilt. Beyrer kennt die oft dramatischen Folgen: „Viele Unternehmen hatten großen Rückstau in der Produktion.“ Doch China wird sich diesen Trumpf nicht so einfach aus der Hand nehmen lassen, will man von der EU doch im Gegenzug vor allem eines: Europas Märkte müssen offen bleiben, vor allem jetzt, wo die chinesische Wirtschaft in vielen Bereichen unter Überproduktion leidet. Entsprechend verärgert hat man auf die kürzlich von Brüssel verhängten Einfuhrzölle auf Elektroautos aus China reagiert. Hürden wie diese will die Regierung in Peking nicht akzeptieren. Der technologischen Vorsprung, den man sich über Jahrzehnte in diesem Bereich erarbeitet hat, soll jetzt auch in eine Dominanz auf dem europäischen Markt übersetzt werden. Um die Exporthürden zu überwinden, planen chinesische Autobauer wie der Riese BYD eigene Produktionsstätten in Europa, oft auch in Kooperation mit europäischen Unternehmen.