Kommt in Deutschland die Wehrpflicht wieder?

Personalstand sinkt

Grund dafür ist, dass der Truppe schlicht das Personal fehlt, um die Aufgaben der nächsten Jahre zu stemmen. Das Modell Freiwilligkeit, auf das die Politik die letzten Jahre gesetzt hat, hat nämlich nicht besonders gut funktioniert: Zwar haben alle Verteidigungsminister massiv in Werbekampagnen investiert, um junge Menschen für das Berufssoldatentum zu begeistern, dennoch wurde die Truppe nicht nur immer älter, sondern auch die Personalzahlen sanken seit Jahren konstant. Waren nach der Aussetzung der Wehrpflicht noch 212.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, sind es heuer etwa 30.000 weniger.

Diese Lücke will man nicht nur schließen, die Bundeswehr soll sogar um etwa ein Drittel wachsen. Kanzler Merz hat sich zum Ziel gesetzt, die Truppe zur „konventionell stärksten Armee Europas“ zu machen, dafür nimmt Berlin ja auch die Rekordsumme von 850 Milliarden Euro an Krediten in die Hand. Je nach Einschätzung braucht es 80.000 Soldaten zur Aufstockung, um die Aufrüstung der kommenden Jahre zu stemmen – das von Donald Trump verordnete Fünf-Prozent-Ziel der NATO.