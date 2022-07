Orbán nächste Woche zu Besuch in Wien

Am kommenden Donnerstag wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem offiziellen Besuch in Wien empfangen. Schwerpunktthemen des Treffens sollen unter anderem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen sowie die verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit beider Länder im Kampf gegen die illegale Migration sein. So heißt es in einer Aussendung des Bundeskanzleramts.



Bundeskanzler Nehammer sagte im Vorfeld des Treffens: "Österreich und Ungarn sind auf allen Ebenen eng miteinander verbunden. Nicht nur als Nachbarländer, sondern seit dem EU-Beitritt Ungarns auch als Partner in der Europäischen Union. Wir teilen gemeinsame Anliegen und Interessen und auch wirtschaftlich verbindet unsere beiden Länder Vieles: Österreich ist nicht nur der zweitgrößte Handelspartner Ungarns, sondern darüber hinaus einer der größten Investoren vor Ort."

Der letzte Besuch Orbáns liegt über vier Jahre zurück: Ende Jänner 2018 besuchte Orbán den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien.