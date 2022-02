Omikron überrollt Hongkong – und schürt Angst vor Einflussnahme Pekings

Danny Lau, Ehrenvorsitzender der Hong Kong Small and Medium Enterprises Association, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg: "Ich glaube, die meisten Regierungsbeamten wissen, dass es unmöglich ist, Zero-Covid aufrechtzuerhalten, aber sie können nichts daran ändern, weil sie Chinas Politik folgen müssen."

Frust und Wut

In der Bevölkerung Hongkongs wachsen jedenfalls Frust und Wut über die Politik der Regierung. Die Auflagen in der Stadt sind weitaus strikter als auf dem chinesischen Festland. Enge Kontakte von Infizierten müssen sich jetzt zu Hause isolieren, überwacht von einem elektronischen Armband. In der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als zwei Personen treffen, auch auf der Straße gilt Maskenpflicht, und Restaurants müssen um 18 Uhr schließen. Fitnesscenter, Schwimmbäder und Golfklubs sind bereits seit Wochen geschlossen.

Schwierig ist die Lage auch deshalb, weil nur knapp über 34 Prozent der über 80-Jährigen geimpft sind. Von den 70–79-Jährigen sind über 63 Prozent geimpft. Zu Beginn der Impfkampagne hatte es bei den Älteren einige Todesfälle nach Impfungen gegeben. Die Verunsicherung unter den Alten ist groß. Hongkong verwendete vor allem den chinesischen Impfstoff Coronavac, empfahl aber später Auffrischimpfungen mit Biontech.