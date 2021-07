Olympia-Gastgeber Japan: Ein 125-Millionen-Land stirbt aus

Acht von zehn Japanern sprachen sich in Umfragen zuletzt gegen die Durchführung aus. Dabei sollte das weltumspannende Sportfest das stolze G-7-Land neu aus- und aufrichten im Kreis der Großmächte. So wie es auch schon die Sommerspiele in Tokio 1964 getan haben.

Damals war der zehnjährige Shinzō Abe überwältigt von der Macht der Bilder, die aus dem Olympiastadion in die ganze Welt hinausgingen. So erzählte er es jedenfalls im September 2013, als er in seiner Funktion als Premierminister die Glückwünsche für den Olympia-Zuschlag entgegennahm. Die zweiten Sommerspiele in der Geschichte des Landes erlebt er jedoch nicht mehr als Regierungschef, nachdem er im Herbst 2020 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.