Ukrainische First Lady in Belgrad: Warum erkennt Kiew den Kosovo nicht an?

Der Besuch der ukrainischen First Lady Olena Selenska und Außenminister Dmytro Kuleba in der serbischen Hauptstadt Belgrad - der erste eines hochrangigen Politikers aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 - erregte am Montag viel Aufsehen. Nicht nur in Russland zeigten sich Medien, Politiker und die Bevölkerung verärgert. Auch einige der zahlreichen Russland-Fans in Serbien waren empört darüber.