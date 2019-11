Österreichs "Mr. Brexit" zieht sich zurück

Der österreichische EU-Diplomat Gregor Schusterschitz hat sein Amt als Brexit-Delegierter abgegeben. "Ich weiß, dass nicht alle Deadlines, die mit 31. Oktober endeten gehalten haben, aber John Bercow und meine schon", twitterte Schusterschitz am Montag auf Englisch. Seine bisherige Stellvertreterin Doris Wolfslehner folgt ihm als Verantwortliche für die Brexit-Agenden nach.

Schusterschitz will sich nun auf seine Kernaufgaben als stellvertretender ständiger Vertreter Österreichs in Brüssel und auf "relevante Zukunftsthemen für die EU" konzentrieren. Dazu zählen für ihn unter anderem Klima, der sogenannte "Green Deal" und Künstliche Intelligenz, wie an den Hashtags "#climate #GreenDeal #AI etc." abzulesen war.