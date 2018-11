Österreichs Mr. Brexit: Ein Mann für heikle Fälle

Und die Nordirland-Grenze? Jene Frage, an der zu guter Letzt alle mühsamen Verhandlungen scheitern könnten? Aus der Sicht des europäischen Diplomaten so wie der gesamten EU läge die Lösung auf der Hand: „Das Vereinigte Königreich bleibt in der Zollunion.“ In London freilich sieht man das nicht so eindeutig.

So zuversichtlich Österreichs „Mr. Brexit“ einem Deal zwischen EU und Großbritannien entgegensieht, so warnt er doch: „Bis Februar oder März werden wir nicht wissen, ob das Austritts-Abkommen je in Kraft tritt. Denn das Europäische und das britische Parlament müssen zustimmen. Und beim britischen bin ich mir da nicht so ganz sicher.“

Das heißt also für den Mann mit den zwei Jobs vorerst weiter nach Brüssel fahren – und Notfallpläne ausarbeiten. Denn selbst wenn das Scheidungsabkommen noch heuer vollendet wird, müssen die rechtlichen Vorkehrungen für den Fall eines „worst case“ vorangetrieben werden. „Auch wenn die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 20 Prozent liegt, man sich aber nicht die delikate Frisur zerstören lassen will, nimmt man besser einen Schirm mit“, empfiehlt der erfahrene Verhandler.

Auf den Brexit umgelegt bedeutet das: „Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass der Vertrag über das zukünftige Verhältnis zwischen EU und Großbritannien nicht rechtzeitig in Kraft tritt, braucht es Notfallpläne. Europäische und nationale, die wir wiederum auf EU-Ebene koordinieren.“