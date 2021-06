Österreich und Griechenland demonstrieren Einigkeit bei Migration

Die Grenze Griechenlands zur Türkei sei auch eine österreichische Grenze, deshalb stehe Österreich auch künftig an der Seite Griechenlands, "wann immer wir gebraucht werden", betonte der Innenminister bei einer Vorführung des Einsatzkommandos (EKO) Cobra in Wiener Neustadt, im Rahmen derer 13 Cobra-Beamte, die vergangenes Jahr an der griechisch-türkischen Grenze im Einsatz waren, von Griechenland ausgezeichnet wurden. Er übergebe den Phoenix-Orden im Auftrag von Präsidentin Katerina Sakellaropoulou, so Mitarakis. Die Beamten unterstützten Griechenland im Außengrenzschutz im Frühjahr 2020 für rund vier Wochen. Damals drohte die Situation zu eskalieren, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Flüchtlinge mit Bussen in die Grenzregion brachte. Man werde "nicht zulassen, dass uns jemand erpresst, egal wer", so Nehammer.