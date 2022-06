Österreich schickt Rettungsautos in die Ukraine

Ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes brachten die acht Rettungsfahrzeuge noch am Freitag in Richtung Ukraine, nach einem Zwischenstopp in Ungarn werden diese morgen vom ukrainischen Roten Kreuz in Empfang genommen und verteilt. Die Fahrzeuge würden dringend benötigt, können aber aufgrund der gegenwärtigen Krisensituation in der Ukraine selbst nicht erworben werden, erklärte Rotkreuz-Präsident Schöpfer. Doch auch außerhalb der Ukraine würden die Lieferzeiten für neue Rettungswägen derzeit bei einem Jahr liegen.

Die gebrauchten Rettungsautos, die am Freitag entsandt wurden, kommen aus Rotkreuz-Landesverbänden - fünf aus Oberösterreich, je eines aus Vorarlberg, Salzburg und dem Burgenland. Zwölf weitere sollen folgen. Die Hilfe hatte Nehammer der Ukraine im Rahmen seines Besuches in Kiew im April zugesichert. Bereits am Dienstag verabschiedete der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) 16 von der Stadt Wien zur Verfügung gestellte Einsatzfahrzeuge.