Ukrainehilfe: "Das ist gelebte Hilfsbereitschaft“

Um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen und um Hilfsgüter in das Kriegsgebiet zu liefern, wurde die Aktion „Niederösterreich hilft“ ins Leben gerufen. Hier werden „alle Hilfsangebote so koordiniert, dass sie rasch ankommen, und zwar dort, wo sie gebraucht werden“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Mit dabei sind bei dieser Plattform nicht nur die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und FPÖ, sondern auch die Medien des Landes – darunter auch der KURIER.

Am Montag konnte sich nun Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf dem Gelände des niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln davon überzeugen, wie dort Hilfsgüter für den Transport in die Ukraine vorbereitet werden. Gleichzeitig informierten ihn die Landeshauptfrau und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) über den aktuellen Stand der Hilfsaktion.

Bereits 300 Personen untergebracht

Neben vielen Sach- und Geldspenden sind bisher rund 5.000 Wohnplätze für Flüchtlinge eingemeldet worden, wobei aktuell bereits an die 300 Personen aus der Ukraine untergebracht worden sind. Mikl-Leitner sprach gegenüber Nehammer von einer „unglaublichen Welle der Hilfsbereitschaft“. Und: „Wir alle stehen unter dem Eindruck der fürchterlichen Geschehnisse in der Ukraine. Es braucht jetzt jede Hilfe auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und auf Landesebene.“ In NÖ werden dazu regelmäßig Ukraine-Gipfel einberufen, wo auch Vertreter der Einsatzorganisationen sowie der Städte und Gemeinden am Tisch sitzen.