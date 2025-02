Kommt jetzt der Frieden zwischen Türken und Kurden?

Neben der Eingangsthese gibt es noch andere: etwa dass der Machttaktiker Erdoğan den Friedensprozess deswegen vorantreibt, weil er weiter an der Macht bleiben will. Das ist ohne eine Verfassungsänderung nicht möglich, doch dafür braucht er die Stimmen der DEM-Politiker im Parlament.

Mehr als 30 Millionen Kurden gibt es weltweit, einen eigenen Staat haben sie nicht. Ihr historisches Siedlungsgebiet umfasst Syrien, die Türkei, den Irak und Iran. Die militante "Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK), gegründet vom in der Türkei geborenen Kurden Abdullah Öcalan und ihre Ableger kämpfen seit den späten 1970er-Jahren für Autonomie. Mindestens 40.000 Menschen sind in dem Konflikt getötet worden. In der Türkei, den USA und der EU gilt die PKK als Terrororganisation .

Berichten zufolge betreibt auch Israel Annäherungsoffensiven an den syrischen PKK-Ableger. Beide eint die Angst vor ihren Nachbarn. Diese Annäherung will Erdoğan abwehren.

Auch der syrische Übergangsmachthaber Ahmed al-Sharaa will keine kurdische Autonomie, allerdings auch keinen bewaffneten Konflikt. Mit der Unterstützung eines Friedensprozesses will sich Erdoğan seinen Einfluss sichern – während der Iran geschwächt und Russland mit der Ukraine beschäftigt ist.

Viel mehr dürfte es dem türkischen Präsidenten um die Außenwirkung des Aufrufs gehen – vor allem Richtung Syrien , wo die Türkei und ihre Proxy-Miliz gegen die kurdische Autonomie kämpfen. Öcalans Wort hat noch Gewicht in der Kurdenmiliz und den meisten ihrer Ableger wie der PYD in Syrien. Der ehemalige PYD-Chef Salih Muslim übernahm Öcalans Aufruf: "Wenn die Angriffe gegen uns aufhören, werden wir unsere Waffen niederlegen."

Kurden verlangen Rechte

Ist das nun der Friedensschluss nach Jahrzehnten des Konflikts? Für die Kurden ist klar: nicht ohne Zugeständnisse.

"Nur" eine Amnestie für Öcalan oder inhaftierte DEM-Politiker wie Selahattin Demirtaş, den ehemaligen Chef der DEM-Vorgängerpartei HDP, sei nicht ausreichend, sagt Ali Ertan Toprak, Repräsentant der Kurdischen Gemeinschaft in Deutschland zum KURIER. "Die Kurden werden nicht auf ihr Selbstbestimmungsrecht verzichten. Das Mindeste ist, dass die Kurden in ihren Siedlungsgebieten das Recht auf ihre Sprache in Schulen und der Verwaltung erhalten."

Auch Hüseyin Çiçek, Politik- und Religionswissenschafter an der SFU und Uni Wien, ist zurückhaltend: Am Papier existierten viele Minderheitenrechte bereits, umgesetzt würden sie nicht. Çiçek spricht zuerst von einem Erfolg für die türkischen Ultranationalisten: "Die MHP wird sich als staatstragende Kraft inszenieren. Das könnte ihre strategische Bedeutung im politischen Machtgefüge in der Türkei weiter ausbauen.“

Zweifelhaft ist, ob die Kurden überhaupt Forderungen stellen können. Sollten sich die PKK und ihre Ableger dem Aufruf Öcalans widersetzen, kann Erdoğan schließlich einfach weiter gegen die Kurden vorgehen – militärisch und juristisch.