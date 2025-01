Gewährt Trump Erdoğan einen "Freifahrtschein" in Syrien?

Aus dem Nichts rast die Rakete aus dem Himmel herab, schlägt ein, danach ist nur mehr eine dunkle Explosionswolke zu sehen. Die Szene ereignete sich in der Nähe von Sarrin am Euphrat. Die Rakete wurde von einem türkischen F-16-Kampfflugzeug abgeschossen – jenem Modell, mit dem die USA die Türkei für ein Ende der Blockade des NATO-Beitritts Schwedens belohnt hat.

Die Türkei führt ihre Angriffe auf das autonome und kurdisch kontrollierte Gebiet Nordostsyrien auch nach der Machtübernahme der islamistischen HTS in Syrien fort – genauso wie die Kurden ihren Widerstand. Anfang der Woche starben zwölf Menschen bei einem türkischen Angriff. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von 400 Menschen, die seit dem Machtwechsel durch Angriffe der Türkei und der von der Türkei unterstützten Syrischen Nationalarmee (SNA) getötet worden sein.

"Mütter und Väter sterben den Märtyrertod und hinterlassen Kinder, die noch nicht laufen können", rief ein Demonstrant auf einer Demo der PYD in der strategisch wichtigen Stadt Kobanê. Für die Türkei ist die PYD wie ihre Schwesternpartei PKK eine Terrororganisation.

Bisher konnten sich die Kurden auf die USA verlassen – die rund 2.000 US-Soldaten, die in Syrien stationiert sind, sind die Lebensversicherung der Autonomieregion. Gemeinsam hat man die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft. Doch hat ein nationalistischer Donald Trump, für den die USA ein von Freunden und Feinden ausgenutztes Land darstellt, daran noch Interesse? Oder hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der droht, andere Länder sollen "ihre Finger von Syrien lassen", jetzt einen Freifahrtschein in Syrien?