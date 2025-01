Oberrabbiner kritisiert Papst wegen seiner Äußerungen über Israel

Franziskus habe seine Aufmerksamkeit in unfairer Weise auf Israel gerichtet, verglichen mit anderen laufenden Konflikten in der Welt, einschließlich jenen im Sudan, Jemen, Syrien und Äthiopien, sagte Rabbiner Riccardo Di Segni , seit 2001 geistliches Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Rom.

Roms oberster Rabbiner hat Papst Franziskus scharf gerügt , weil der Pontifex seine Kritik an Israels Militäraktion im Gazastreifen in letzter Zeit verschärft hat.

"Selektive Empörung ... schwächt die Stärke des Papstes. Ein Papst kann die Welt nicht in Kinder und Stiefkinder einteilen und muss das Leiden aller anprangern. Das ist genau das, was der Papst nicht tut", kritisierte Di Segni am Donnerstagnachmittag bei einem Treffen zum Thema "Pilger der Hoffnung" in der katholischen Universität Lateranense anlässlich des 36. Tags des Dialogs zwischen Katholiken und Juden in Rom.

Papst: Lage in Gaza "sehr ernst und beschämend"

Franziskus, das Oberhaupt der 1,4 Milliarden Mitglieder zählenden römisch-katholischen Kirche, hat sich in letzter Zeit verstärkt zu Israels Militäraktion gegen die militante Palästinenser-Gruppe Hamas geäußert. Letzte Woche bezeichnete er die humanitäre Lage in Gaza als "sehr ernst und beschämend". Am Mittwoch wurde ein komplexes Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas bekannt, das am Sonntag in Kraft treten soll.