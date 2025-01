Papst Franziskus nach Sturz verletzt

Papst Franziskus (88) hat sich am Donnerstag bei einem Sturz im Gästehaus Santa Marta, in dem er wohnt, eine Prellung am rechten Unterarm zugezogen.

Der Arm ist nicht gebrochen, wurde als Vorsichtsmaßnahme jedoch ruhiggestellt, teilte der Vatikan in einer Presseaussendung mit. Seine Gesundheit macht dem gebürtigen Argentinier, der seit 2013 im Amt ist, seit einiger Zeit zunehmend zu schaffen.