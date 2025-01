Italienische Kirche lässt Homosexuelle zu Priesterseminaren zu

Homosexuelle Männer dürfen in römisch-katholische Priesterseminare aufgenommen werden, müssen aber gemäß der katholischen Lehre den Zölibat einhalten.

Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten neuen Richtlinien der italienischen Bischofskonferenz (CEI) hervor. Um zum Priesterseminar zugelassen zu werden, müsse man von Anfang an "eine Ausrichtung auf ein zölibatäres Leben" zeigen, heißt es in den Richtlinien.