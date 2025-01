"Das ist eine Vorbereitung auf den Krieg"

"In der Schule kann man die Grundlagen für eine gerechtere und geschwisterliche Welt schaffen, mit dem Beitrag der Kreativität der Kinder und Jugendlichen. Aber wenn ihr in der Schule untereinander Krieg führt, wenn ihr in der Schule Kinder mit Problemen schikaniert, dann ist das eine Vorbereitung auf den Krieg, nicht auf den Frieden. Bitte schikaniert nie. Vergesst das nicht!", sagte Franziskus an die jungen Audienzteilnehmer gewandt.